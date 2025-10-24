Kasımpaşa maçı öncesinde Beşiktaş'ta son durum!

Siyah-beyazlıların Konya kafilesinde maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü nedeniyle Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva yer almamıştı.

Galatasaray derbisinde sakatlanan ve milli arayı tedaviyle geçiren El Bilal Toure ile Demir Ege Tıknaz takımla çalışmalara başlarken iki ismin Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda statü nedeniyle forma giyemeyen isimler de bu karşılaşmada takıma dönecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk kez 11'de şans verdiği kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun kaldığı öğrenilirken yine eldivenleri vermesi bekleniyor.

Sağ bekte ise ilk kez 11'de şans verdiği Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı formasına geri dönecek. REKLAM Stoper ikilisinde yeniden Emirhan - Djalo'nun forma giymesi beklenirken solda ise yine Rıdvan Yılmaz olacak. Orta alanda ise Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü ikilisi devam edecek. Önlerinde ise Rafa Silva olacak.