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Kasımpaşa'nın konuğu Fatih Karagümrük

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Kasımpaşa'nın konuğu Fatih Karagümrük

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor. Yaptığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 26 puanla 15. sırada girdi.

Süper Lig'de 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Fatih Karagümrük ise hanesine 37 puan yazdırdı. Kırmızı-siyahlılar, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takımda 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Tarkan Serbest ve Julian Jeanvier'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Haris Hajradinovic ise sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak. Ara transfer döneminde İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Danny Drinkwater'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

İÇ SAHADA SON 6 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet yaşadı. Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde ederek dikkati çeken lacivert-beyazlı takım, son 6 maçında ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a, Hes Kablo Kayserispor'a ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, bu süreçte tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

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