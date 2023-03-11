Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan: Ofansif olarak eksik kaldık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa
ABONE OL

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan: Ofansif olarak eksik kaldık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 mağlup ayrıldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan: Ofansif olarak eksik kaldık
HABERTURK.COM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Sözlerine 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşarak başlayan Selçuk İnan, "Unutmayalım ki oradaki insanların halen maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Yaralarımızı hep beraber saracağız ama belki de yıllar alacak. Lütfen desteğimizi sürdürelim." ifadelerini kullandı.

Hataylı olan İnan, "Şükür ailemden ve birinci derece yakınlarımdan kaybımız olmadı. Deprem anında ben de oradaydım. Şükür iyiyiz ama kaybettiğimiz çok dostumuz ve uzaktan akrabamız oldu." diye konuştu.

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, şöyle devam etti:

"İyi mücadele ettik. Ben geldikten sonra takım defansif olarak takım çok önemli bir yol kat etti. Mücadeleleri ve bütün planları harfiyen yerine getirdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ancak bugün topu kazandıktan sonra aslında üzerine çok çalıştığımız ofansif organizasyonların birçoğunda başarısız olduk. Bu da beni üzdü. Önemli ve kaliteli oyuncularımız var. Topu kaptıktan sonra atacağımız ilk maç çok önemliydi ama bunlarda çok başarılı olamadık. Çok basit hatalar yaptık. Onda da başarılı olsaydık buradan galip ayrılabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler."

"Takımımın kazanması için de her şeyi denedim"

Futbolculuk döneminde Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Selçuk İnan, Nef Stadı'na rakip olarak geldiği için heyecanlandığını söyledi.

Yıllarının Galatasaray'da geçtiğini belirten İnan, "Burada kaptanlık ve yardımcı antrenörlük yaptım, başarılar kazandım. Sahaya ilk çıktğımda çok heyecanlandım. İnsan kendi evine uzun bir aradan sonra hele de rakip olarak geldiğinde karmaşık duydular içinde olabiliyor. Ben düz bir adamım. Takımımın kazanması için de her şeyi denedim. Burada 300'den fazla maça çıkmış ve atmosferin nasıl olacağını en iyi bilenlerden biri olarak takımımı hazırladım ama neticeyi alamadık." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu dönemindeki serbest vuruş golleri hatırlatılarak maçın son anlarında Aytaç Kara'nın kritik bölgeden kullandığı frikikle ilgili, "O anda sahada olsaydım dediniz mi?" şeklindeki soru üzerine, "Demedim desem yalan olur. İyi pozisyondu. Aytaç da topa iyi vuruyor ama olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL İtalyan işi!
Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!
FUTBOL Tarihi gece!
Jorge Jesus'un ayrılık iddiasında restoran gerçeği!
FUTBOL Ayrılık iddiasında restoran gerçeği!
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
FUTBOL İşte Buruk'un 11'i
Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal... - GS Haberleri
FUTBOL Arsenal'den Boey harekatı!
Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'nin B Planı Montella
Enes Ünal fırtınası devam ediyor
FUTBOL Enes fırtınası devam ediyor!
Galatasaray'da Mata sakatlandı
FUTBOL Galatasaray'da Mata şoku!
Galatasaray, Kasımpaşa maçına özel formayla çıktı
FUTBOL G.Saray özel formayla sahaya çıktı
Antalyaspor - Kayserispor: 4-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Dört dörtlük Antalya!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.