Kazılarda, daha önce toprak altında kalan tiyatronun 7 basamağı, podyumu ile yunus kabartmalı protokol koltukları gün yüzüne çıkarıldı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kastabala Antik Kenti'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) iş birliğiyle yürütülen kazılar devam ediyor.

"RESTORASYON ÇALIŞMASIYLA TURİZME KAZANDIRILACAK"

Kazı başkanı OKÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir, çalışmalara Türk Tarih Kurumunun da destek verdiğini söyledi.

Bu sezon kazılarda tiyatronun orkestra bölümünün zeminine kadar ulaşıldığını aktaran Demir, şunları dile getirdi:

"Kazı çalışmalarında yaklaşık 3,5 metre derinliğe inilmiş, 7 oturma sırası basamağı ve bir podyum tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan tiyatronun en az 5 bin kişilik olduğu ortaya çıkmıştır. Tiyatro alanından çıkan mimari buluntular taş tasnif alanına taşınmıştır. Bunlar arasında 400'ün üzerinde nitelikli mimari blok bulunmaktadır. Bunların 244'ü oturma sırası, 150 kadarı da sahne binasına ait mimari parçalardır."

Demir, gün yüzüne çıkarılan mimari blokların 4'ünde yazıtların yer aldığını, bazılarında da kabartma maskların bulunduğunu belirtti.

Kazı çalışmalarında bölgeyle ilgili bilgiler veren yeni buluntulara da rastladıklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Yöneticilerin oturduğu iki protokol koltuğunda yunus figürleri betimlenmiştir. Ayrıca tiyatroda bulunan masklar içerisinde Pan figürü önem arz etmektedir. Pan (Yunan mitolojisinde çobanların tanrısı) ve Satyr (yarı insan yarı keçi mitolojik yaratık) figürleri tiyatro oyunlarında oldukça popüler. Satyr oyunları hem tragedya hem komedyayla ilişkilidir. Şarap tanrısı Dionysos adına düzenlenen festivallerde sergilenen Satyr oyunları, şehrin en karmaşık ve prestijli kültürel etkinliklerinde bu oyunların oynandığını gösteriyor."

Demir, kazı çalışmalarında tiyatro bölümünün yüzde 80'inin, orkestra kısmının da yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.

Bölgedeki büyük mimari blokların taş tasnif alanına taşındığını anlatan Demir, "Ödeneklerin ve sponsorlukların ayarlanmasıyla 2024 yılında kazıyı tamamlanıp restorasyon çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Üst kısımlarda yıkılmış bölümler var, onlar da restorasyon çalışmasıyla turizme kazandırılacak. Buradaki tiyatro, Roma dönemine ait tiyatrolar arasında orta büyüklüğe sahip. Ancak mimari planlama ve güzellik açısından diğerlerinden farklılık göstermekte. Büyük değil, ama mimari planlama açısından oldukça gelişmiş bir planlamaya sahip" ifadesini kullandı.