Kastabala Antik Kenti'nin tarihi değişti

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ndeki Kastabala Antik Kenti'n tarihinin 1500 yıl daha eski olduğu ortaya çıktı. Kastabala'nın 3500 yıllık bir kent olduğu belirlendi
1
1|19
Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ndeki 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Kastabala Antik Kenti'nde yapılan kazı ve sondaj çalışmalarında bulunan yeni kalıntılarla, yapının tarihinin 1500 yıl daha eski olduğu ortaya çıktı.
2
2|19
DHA'nın haberine göre Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Hacı Zeyrek, 2009 yılından bu zamana kadar yaptıkları kazı ve sondaj çalışmaları ile Kastabala'nın iki değil, üç farklı katman üzerinde inşa edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.
3
3|19
Zeyrek, bulunan kalıntılarla, Kastabala'nın tarihinin daha eskilere uzandığının ortaya çıktığını belirterek, "Kazı başlayana kadar kentin tarihinin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğu biliniyordu. Ama kazı başladıktan sonra 1500 yıl daha geriye gitti. Yani şu an Kastabala'nın 3500 yıllık bir kent olduğunu biliyoruz" dedi.
4
4|19
ÜÇ FARKLI DÖNEME AİT TABAN DÖŞEMESİ
Bölgede çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kazı Başkanı Zeyrek, kazı çalışmalarından daha çok koruma amaçlı çalıştıklarını ifade ederek, "Buradaki önceliğimiz sütunlu caddenin sütunlarının korunmasıdır. Caddenin 3 yapı aşaması var."
5
5|19
"Caddeyi ayağa kaldırdığımızda hangi aşamanın ortaya çıkarılacağına uzman arkadaşlar karar verecek. Şu anda görülen ortaçağ tabanı. 3 metre aşağısında 5. yüzyıl aşaması var. Bunun 7-8 metre altında Roma dönemi var. Yaptığımız çalışmalar sütunlu caddenin üç farklı döneme ait üç farklı taban döşemesine sahip olduğunu kanıtlıyor" diye konuştu.
6
6|19
ANTİK KENTİN PARÇALARI ÇEVRE KÖYLERİN YAPILARINDA
Kastabala Antik Kenti'nin alt yapısı, mimarisi, kutsal mekanları, pazarı ve sütunlu caddesiyle dönemin merkezi durumunda olduğunu gösteren bir belge niteliği taşıdığını dile getiren Prof. Dr Turgut Hacı Zeyrek, buralardaki bir çok yapı parçasının çevre köylerde ki binalarda görüldüğüne dikkat çekti.
7
7|19
Özellikle Bahçe Köyü'nde ilkokulun kapısının üzerinde buradaki lahit sandukasının bir parçasının kullanıldığını gördüklerini aktaran Zeyrek şunları söyledi:
8
8|19
"Çevre köyleri dolaştık, yüzeyde görülen taşınabilir mimari blokların bir kısmı Bahçe, Kazmaca ve Kesmeburun gibi köylerde evlerin bahçelerinde görülüyor. Bahçe köyünde ilkokulun kapısının üzerinde lahit sandukasının bir parçası kullanılmış. Lahit parçası orada bilinçli olarak mı veya bilinçsiz olarak mı kullanılmış bilemiyoruz."
9
9|19
"Kesmeburun ve Kazmaca köylerinde de buradaki yapıların parçalarını görebilmeniz mümkün. Eski Osmaniye Valilik binasının bahçesinde görülen sütün başlıkları var. Bu başlıkların da Kastabala'daki sütunlu caddeye ait olabileceği söyleniyor."
10
10|19
KASTABALA MUTLAKA TURİZME KAZANDIRILMALI
Buraya son zamanlarda turist kafilesinin gelmediğini, kendisi başta olmak üzere herkesin buranın turizme kazandırılması için çalışması gerektiğini belirten Zeyrek, "Turizmi burada canlandırmak gerekiyor. Bunu yapmazsak biz burayı ne kadar inşa edersek edelim veya ayağa kaldıralım bir anlamı olmuyor."
11
11|19
"Ziyaretçinin olması buraya gelir demektir. Bu gelir, buranın devamlılığının sağlanmasında önemli diye düşünüyorum. Kastabala Antik Kenti Osmaniye ili Cevdetiye beldesi sınırları içerisinde Bahçe, Kazmaca ve Kesmeburun köylerinin merkezinde yer alan tarihi antik bir kent. Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen mimari yapı buralarda da görülüyor."
12
12|19
"Özellikle sütunlu caddeler şehrin planını belirler. Sütunlu caddeler şehrin girişinde başlar, anıtsal yapıyla son bulur. 2009 yılında bir tapınak bulduk. Tiyatro, hamam, dini yapılarının olması buranın merkez olduğunu kanıtlayan belge niteliği taşımaktadır. Ele geçen yazıtlar heykel kaidelerine ait. Gelişkin bir alt yapı var. Hem kirli, hem de temiz su sistemi var. Bunu cadde sütunlarını incelerken tespit ettik" dedi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.