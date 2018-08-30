Kastabala Antik Kenti'nin tarihi değişti

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KASTABALA MUTLAKA TURİZME KAZANDIRILMALI

Buraya son zamanlarda turist kafilesinin gelmediğini, kendisi başta olmak üzere herkesin buranın turizme kazandırılması için çalışması gerektiğini belirten Zeyrek, "Turizmi burada canlandırmak gerekiyor. Bunu yapmazsak biz burayı ne kadar inşa edersek edelim veya ayağa kaldıralım bir anlamı olmuyor."