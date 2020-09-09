Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çırdak köyünde S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda şüpheliye ait tarlada ekili halde 2 bin 200 kök kenevir ele geçirdi.
S.A, gözaltına alındı.
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