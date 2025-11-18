Kastamonu'da 61 bin 100 adet makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen 6 adreste yapılan aramalarda, 61 bin 100 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA