        Kastamonu'da 61 bin 100 adet makaron ele geçirildi

        Kastamonu'da 61 bin 100 adet makaron ele geçirildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 6 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 61 bin 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 19:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:20
        61 bin 100 adet makaron ele geçirildi
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen 6 adreste yapılan aramalarda, 61 bin 100 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
