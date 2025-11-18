Kastamonu'da 61 bin 100 adet makaron ele geçirildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 6 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 61 bin 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Giriş: 18.11.2025 - 19:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:20
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen 6 adreste yapılan aramalarda, 61 bin 100 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
