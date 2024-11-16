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        Haberler Gündem Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:06
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        Kastamonu'da kaza: 1 ölü 2 yaralı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Hakkı Ş. idaresindeki otomobil, Gökbelen köyü Sarnıç Mahallesi'nde devrildi.

        Otomobilde bulunan Cemile Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ş, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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        #kastamonu
        #Hanönü
        #haberler
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