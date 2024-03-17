Kastamonu'da evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan şehit annesi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Şehit Mevlüt Tepe'nin ilçeye bağlı Öveçler köyünde yaşayan annesi Fatma Tepe'nin 2 katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Cide Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Tepe'ye ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında hafif şekilde yaralanan Fatma Tepe, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.