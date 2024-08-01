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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da hareketli dakikalar! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da hareketli dakikalar!

        Kastamonu'da sokak ortasında 2 kişiyi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:30
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        Kastamonu'da hareketli dakikalar!
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        Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentte kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla 2 kişiyi yaralamasının ardından çevreye de ateş etti.

        İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE BÖLGEDE

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüphelinin bir eve girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay bölgeye gelerek incelemeler yaptı. Ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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