Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kastamonu'da şantiyede çıkan yangında personel yatakhanesi yandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir yol şantiyesinde çıkan yangında personel yatakhanesi olarak kullanılan konteyner kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da şantiyede çıkan yangında personel yatakhanesi yandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, ilçede yol yapımında bulunan bir şirketin Hardi Köprüsü mevkisindeki şantiyesindeki elektriklerin gidip gelmesi üzerine bekçi Ayhan Yılmaz, çevreyi dolaşmak için dışarı çıktı. O sırada elektrik panosundan alevlerin yükseldiğini gören Yılmaz durumu Çatalzeytin Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında personellerin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Yol yapımında görevli personelin deprem bölgesine yardıma gittiği için yatakhanenin boş olduğu öğrenildi.

Bekçi Ayhan Yılmaz, AA muhabirine "Elektrikle kontrol ederken yangın çıktığını gördüm. Rüzgarın şiddetiyle hızla büyüdü. İtfaiyeye haber verdim. Geldiler ve kontrol altına aldılar." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 tutuklama
GÜNDEM Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 ...
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
GÜNDEM Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 ...
TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?
GÜNDEM Türkiye'deki fay hatları ile risk durumu
Kritik açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Deprem bölgesinde artçı depremler devam edecek mi?
GÜNDEM Kritik açıklama: Artçı depremler devam edecek mi?
SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Bakan Özer açıkladı: 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi, ayın kaçında açılacak?
GÜNDEM Açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak?
Twitter çöktü mü, neden yavaş? 15 Şubat 2023 Çarşamba Twitter'da sorun mu var, problem çözüldü mü?
GÜNDEM Twitter çöktü mü, neden yavaş?
BAĞIŞ MİKTARI 100 MİLYARI GEÇTİ! Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar, Kaç TL bağış yaptı? İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağış yapan isimler ve kurumlar
GÜNDEM Türkiye Tek Yürek! Rekor bağışlar…
IBAN VE SMS BİLGİLERİ 'Türkiye Tek Yürek' | Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası, bilgisi nedir?
GÜNDEM Türkiye Tek Yürek deprem yardımı SMS ve IBAN bilgisi!
Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri ile başvuru şartları ne?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru tarihleri
Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet ile 2023 Dini günler takvimi
GÜNDEM Miraç Kandili ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.