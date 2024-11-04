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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da traktör devrildi, sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da traktör devrildi, sürücü öldü

        Kastamonu'da kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 04.11.2024 - 00:41
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ferhat Yılmaz'ın (62) kullandığı traktör, Dereözü köyü mevkisinde devrildi. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

        AA'nın haberine göre; Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kastamonu
        #daday
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