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        Ormanda donmak üzereyken bulunan 1,5 milyon TL'lik altın çalan şüpheli adliyede

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde telefonda kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, Hatice K.'nin (70) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını çalan H.Ç., jandarmanın 12 saatlik çalışması ile ormanda donmak üzereyken yakalandı. Altınlar sahibine teslim edilirken, H.Ç. ve olayla bağlantılı 2 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:30
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        Ormanda donmak üzereyken bulunan 1,5 milyon TL'lik altın çalan şüpheli adliyede
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde telefonda kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, Hatice K.'nin (70) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını çalan H.Ç., jandarmanın 12 saatlik çalışması ile ormanda donmak üzereyken yakalandı. Altınlar sahibine teslim edilirken, H.Ç. ve olayla bağlantılı 2 kişi adliyeye sevk edildi.

        İlçeye bağlı Aşağıkayı köyünde yalnız yaşayan Hatice K., dün telefonla kendisini arayıp, 'jandarma' olarak tanıtan ve daha sonra taksi ile eve gelen kişiye fotoğraflarını çekmesi için altınlarını verdi. Şüpheli altınları çalıp, kaçtı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma, şüphelinin taksiciyi aradığı cep telefonu numarasını takibe alıp, ilçedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İlçedeki bir otelde kalan şüphelinin H.Ç. olduğu ve Tosya'ya otobüsle geldiği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca P.Ç. ve A.K. ile irtibat halinde olduğu ve iş birliği içinde bulundukları belirlendi.

        KAMERADAN TESPİT,  AYAK İZLERİNDEN TAKİP

        Kamera görüntüleri incelemesinde ilçe merkezinden çıktığı belirlenen H.Ç.'nin toprak arazideki ayak izleri takip edildi. H.Ç., jandarmanın 12 saatlik takibiyle ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki ormanda donmak üzereyken çaldığı altınlar ile yakalandı.

        Altınlar, sahibi Hatice K.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan H.Ç. ile P.Ç. ve A.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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