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        Kastamonu'da kaçak kazıya 5 gözaltı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:35
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        Kastamonu'da kaçak kazıya 5 gözaltı
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Tosya'da jandarma ekipleri, ilçede kaçak kazı yapan H.P., E.A., İ.A., A.F.Y. ve S.K.'yı düzenlenen operasyonla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, kaçak kazı malzemeleri ile çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi. Tarihi eser bulma amacıyla kazı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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