Kastamonu Valisi Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çakır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.
Vali Çakır, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", çevre ve yaşam kategorisinde Aziz Aslan'ın "40 derecelik hareketler", spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" isimli fotoğraflara oy verdi.
Çakır, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla hem estetik anlamda güzel işler ortaya çıkardığını hem de tarihe not düştüğünü söyledi.