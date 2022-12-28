Siyez buğdayından "ekşili pilav" yapılacak proje ile kadınlara istihdam sağlanacak

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da uygulamaya geçirilen "Şifa Doğadan Emek Kadından Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında ​​​​​​​Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği ile Devrekani Belediyesi işbirliğinde proje hazırlandı.

Bu kapsamda siyez buğdayından ekşili pilav yapılması için gerekli aromatik otlar, kadınlar tarafından doğadan toplanacak. Meslek edinmelerine yönelik eğitim verilecek kadınlar, pilavın hazırlanması ile paketlenip satılmasında istihdam edilecek.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, kadınların aktif olarak görev alacağı projeyi çok önemsediğini söyledi.

Son dönemde ilde kadın kooperatiflerinin hızla arttığını belirten Çakır, "Kooperatif kurmak kolay, önemli olan onu yaşatmak. Kadınlarımızın her türlü ticari becerilerinin artırılması önemli." dedi.

Yapılan ürünün diğerlerinden farklı olması gerektiğini vurgulayan Çakır, "Marmelat, turşu veya farklı bir şey Türkiye'nin 81 ilinde üretiliyor. Öne geçmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarmak, arzı kolay hale getirmek gerekiyor. Ekşili pilav, Kastamonu'ya özgü ve muhteşem bir yemek. Zaten paketlenmesi için geçen seneden beri çalışmalar yapıyoruz. Ürünün sağlıklı şartlarda üretilmesi kadar pazarlanması da önemli. Ürünlerimizin hem ulusal hem de uluslararası platformda üst seviyede tanınması için çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin başkanı Mine Telli ise projenin kadın istihdamının genişletilmesi açısından önemli olduğuna işaret etti.

Bugüne kadar ortaya çıkardıkları tüm ürünlerde kadın emeğinin bulunduğunun altını çizen Telli, şunları kaydetti:

"Ekşili pilavımız bulgur, domates, soğan ve bitkilerden oluşan 8 bileşenden yapılıyor. Ekşili pilava konulan 5 bitki, endemik bitki türleridir ve aromatik yapıya sahiptir. Bunların her biri bizim için bu paketin değerini yükseltiyor. Ürünümüz şu anda raflarda yerini alabilecek potansiyele sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığının uygun gördüğü bütün statülere sahip. Ürünlerimizin bundan sonraki dönemde raflarda yerini alması için çalışıyoruz. Zincir marketlerle görüşüyoruz."

Kooperatif başkanı Serpil Durgut da kadınların istihdamı için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, destek veren yetkililere teşekkür etti.

Programa AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve davetliler katıldı.



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