Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İI Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, "kasten yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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