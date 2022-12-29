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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kooperatif üyeleri ve üniversiteliler çocuklara atkı ve bere hediye edecek

AA

Kooperatif üyeleri ve üniversiteliler çocuklara atkı ve bere hediye edecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri ile üniversite öğrencileri, ördükleri atkı ve bereleri yeni yıl hediyesi olarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.

Taşköprü Pompeiopolis Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile üniversiteliler, Taşköprü Gençlik Merkezi'nde çocuklar için atkı ve bere örüyor. Örülen atkı ve berelerin yılbaşı dolayısıyla çocuklara hediye edilmesi planlanıyor.

Kooperatif başkanı Nimet Berber, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi çocukların kış aylarında üşümemesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Projelerine Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de katıldığını belirten Berber, faaliyetleri için kendilerine yer temin eden Gençlik Merkezi Müdürü Burcu Demir'e teşekkür etti.

Atkı ve bereleri sevgiyle ördüklerini vurgulayan Berber, "Bunun için zaman zaman burada toplanıyoruz. Katılmak isteyen tüm Taşköprülü kadınlarımızı bekliyoruz. Yeni yıla girerken bizler yine burada olacağız, 2023 yılını burada örgü örerek karşılayacağız." dedi.

Kooperatif üyesi Özlem Dincar ise projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çocuklarımız bizlerle buraya gelerek sessiz bir ortamda derslerini çalışıyor. Bizler de ihtiyaç sahibi çocuklarımız için örgülerimizi örüyoruz." diye konuştu.

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