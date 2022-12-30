Kastamonu'da pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da pastırma üreticileri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Pastırma üreticilerinden Ali Koroğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların son derece etkileyici olduğunu söyledi.
Koroğlu, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre ve yaşam kategorisinde ise Elena Ermolina'nın "Renklerin dansı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Ahmet Kirişçioğlu ise fotoğrafların her birinin anlamlı olduğunu belirterek, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre ve yaşam kategorisinde ise Muhammad Said'in "Mülteci kışı" isimli fotoğraflarını oyladı.