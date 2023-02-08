Kastamonu'nun ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu'nun Doğanyurt ve Pınarbaşı ilçelerinden bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor.

Doğanyurt ilçesinde toplanan yardım malzemeleri araçlarla deprem bölgelerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Pınarbaşı ilçesinde biri odun diğeri yardım malzemesi yüklü 2 kamyon Adıyaman'a gönderildi.

Yardımların sürdüğü ilçelerde belirlenen merkezlerde toplanan yaşam ve gıda malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.