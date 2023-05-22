Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünü "İhsangazi ekşili pilavı" ikram edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kastamonu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, İhsangazi Belediyesi tarafından katılımcılara coğrafi işaretli ekşili pilav ikram edildi. İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık da ekşili pilav dağıtımında yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu, Türk Mutfağı Haftası'nın geçen yıl kutlanmaya başlandığına işaret ederek, "Türk mutfağı, dünya mutfağı içinde önemli bir yer tutuyor. Anadolu tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya, dolayısıyla bu tarihi yolculuk süresince birçok medeniyet Türk mutfağını etkilemiş." diye konuştu.

Kastamonu mutfağının önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şenoğlu, şunları kaydetti:



"Osmanlı döneminde birçok aşçının Kastamonulu olduğunu biliyoruz. Kastamonu da tıpkı Anadolu gibi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimiz. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı kültürlerden etkilenmiş bir mutfak kültürüne sahibiz. Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yöresel ürünlerimizi, Kastamonu mutfağını ön plana çıkarma gayreti içindeyiz."

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