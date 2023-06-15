Pınarbaşı HEM yıl sonu sergisi açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı Halk Eğitimi Merkezinin (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Pınarbaşı HEM'de eğitim gören kursiyerlerin yıl içinde ürettiği ürünlerin yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen sergide resim, ahşap boyamaya ve dokuma ürünlerden oluşan 100 eser bulunuyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, birbirinden güzel ürünler yapan kursiyerleri kutladı.

HEM Müdürü Fatma Esra Oktay da halk eğitimi merkezi olarak açtıkları birçok kursu bitirenlerin iş sahibi olduğunu söyledi.





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