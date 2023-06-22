Kastamonu'da freni tutmayan beton mikserinin kaza anı güvenlik kamerasında

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir eve çarpmak üzereyken sürücüsünün durdurmayı başardığı beton mikserinin kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemal Y. idaresindeki 37 ABV 548 plakalı beton mikserinin freni, 19 Haziran'da ilçe merkezinde yokuştan indiği sırada tutmamaya başladı.

Bu sırada yolda seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, manevra yaparak yokuş aşağı hızla giden beton mikseriyle çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Yol kenarındaki tabelalara ve çöp konteynerine çarptıktan sonra bir eve çarpmak üzereyken manevra yapan Kemal Y., aracı beton bloklara çarptırarak durdurmayı başardı.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada beton mikserinde hasar oluştu.

Öte yandan beton mikserinin yolda seyreden hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtulması ve tabelalarla çöp konteynerine çarpması, güvenlik kamarasıyla görüntülendi.





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