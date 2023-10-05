AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ünlü'den partisinin kongresi ile ilgili açıklama AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, partisinin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu kaydetti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, partisinin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu kaydetti.

Ünlü, partisinin 7 Ekim'de yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesi il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 7 genel, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 17 kez milletin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrıldıklarını söyledi.

Değişen ve yenilenen kadrolarıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" olarak taçlandıracaklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi, üreten ve gelişen misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyet'in yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."