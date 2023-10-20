Kastamonu'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

Kastamonu'da İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" yapıldı.

Kışla Parkı'nda bir araya gelenler ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kalabalıktakiler yürüyüş esnasında "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı atarak tekbir getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek zulmün sona ermesini istedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu zulmün kabul edilebilir yanı olmadığını, İsrail'i kınadığını söyledi.

İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edilmesinin ardından katılımcılar meydandan ayrıldı.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da katıldı.

Bozkurt Merkez Camisi önünde de ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile bir araya gelenler buradan Bozkurt Meydanı'na kadar yürüdü.

Saldırılara tepki gösteren katılımcılar, sloganlar atarak tekbir getirdi.

STKtemsilcileri de zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Katılımcılar, Bozkurt Meydanı'ndaki Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından marşlar söyleyerek dağıldı.