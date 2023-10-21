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        Kastamonu'da apartman yönetim toplantısında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da apartman yönetim toplantısından çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:52
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        Kastamonu'da apartman yönetim toplantısında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da apartman yönetim toplantısından çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki apartmanın altındaki kafede yapılan apartman yönetim toplantısında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.K. ve oğlu S.K. bıçakla, N.K. ve A.K ise tabancayla vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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