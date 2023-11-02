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        Kastamonu'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü

        Kastamonu'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:08
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        Kastamonu'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü
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        Kastamonu'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Alparslan Çelik, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

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