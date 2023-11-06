Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Sezgin Tom (30) yönetimindeki 14 AH 043 plakalı otomobil ile Zeynep D. (60) idaresindeki 34 AAV 832 plakalı otomobil İğdir köyü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tom'un kullandığı otomobil devrildi.
Kazada sürücü Tom olay yerinde hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan Sezgin A, Sema A. ve Yağmur A. ve sürücü Zeynep D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı öğrenilen Sezgin A, Sema A. ve Yağmur A. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sürücü Zeynep D. ise Karabük'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.
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