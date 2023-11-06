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        Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:51
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        Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Sezgin Tom (30) yönetimindeki 14 AH 043 plakalı otomobil ile Zeynep D. (60) idaresindeki 34 AAV 832 plakalı otomobil İğdir köyü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tom'un kullandığı otomobil devrildi.

        Kazada sürücü Tom olay yerinde hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan Sezgin A, Sema A. ve Yağmur A. ve sürücü Zeynep D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralandığı öğrenilen Sezgin A, Sema A. ve Yağmur A. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sürücü Zeynep D. ise Karabük'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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