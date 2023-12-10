İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmasında ilk deneme başarısız oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmasında ilk denemeden sonuç alınamadı.

Rusya'dan İnebolu Limanı'na getirdiği üre yükünü boşalttıktan sonra 27 Kasım'da fırtına nedeniyle iskeleden sürüklenerek Karadeniz Mahallesi sahilinde karaya oturan,11 kişilik mürettebatın kurtarıldığı Kamerun bandıralı "Vamos" adlı 3 bin 666 grostonluk yük gemisini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

İnebolu Liman Başkanlığının koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında gemi kurtarma şirketine ait 2 adet römorkör ve 1 ekskavatör kullanıldı. Kıyıdaki ekskavatörün denize doğru ittiği gemiyi römorkörler de halatlarla çekmeye çalıştı.

Gemi kurtarma operasyonunun ilk denemesinden sonuç elde edilemedi.

82 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe sahip gemi bulunduğu yerden hareket etmezken yeni yöntemlerin değerlendirileceği belirtildi.

Kurtarma operasyonunu vatandaşların ilgiyle takip ettiği görüldü.

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