Tosya'da köylere yangına müdahale tankeri verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 köye yangın söndürme tankeri verildi.

Kaymakam Uğur Ünsal, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Tosya Orman İşletme Müdürlüğünün köylülere gereken desteği sağladığını söyledi.

Muhtarların ve vatandaşların işin bilincinde olduklarını vurgulayan Ünsal, "Köylerimizdeki ahşap ev yapılaşmasının yoğun olması nedeniyle her zaman bir risk var. Elektrik kontağından çıkıyor çoğunlukla yangınlar. Tesisatların yenilenmesi gerekiyor, burada vatandaşımıza da ciddi iş düşüyor. Önemli olan bunlara ihtiyacımız olmasın ama ihtiyaç halinde de kullanabilelim." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de Belediye ile Orman Teşkilatının artık yangınlarda çok güçlü hale geldiğini dile getirerek, "Onların araçları biraz daha araziye uyum sağlayabiliyor. O yüzden iki teşkilat da elinden geldiği müddetçe birbirine destek olarak şehirdeki sıkıntılarımızı, afetlerimizi bertaraf etmek için mücadele ediyoruz." dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık ise yangına müdahale tankerlerinin özelliklerinden bahsederek, muhtarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yangına müdahale tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.