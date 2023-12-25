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        Kastamonu'da 301 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 301 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:14
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        Kastamonu'da 301 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 301 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar nedeniyle merkezde 49, Ağlı'da 9, Araç'ta 20, Azdavay'da 35, Seydiler, Taşköprü ve Bozkurt'ta 10'ar, Cide'de 3, İhsangazi, Şenpazar ve Çatalzeytin'de 8'er, Daday'da 30, Devrekani'de 26, Doğanyurt ve Hanönü'de 5'er, İnebolu'da 22, Küre'de 18, Pınarbaşı'nda 19 ve Tosya'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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