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        Kastamonu'da öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi

        Kastamonu'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:14
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        Kastamonu'da öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi
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        Kastamonu'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi.

        Benderlioğlu'nun ölü bulunmasının ardından Karabük'te gözaltına alınan kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D, kayınvalidesi H.D, eşi N.B. ile ailenin yakını C.Ç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Bir gazetecinin adliye girişinde "Neden yaptınız?" sorusuna kayınpeder O.D, "İyi yaptım, aynen." diye cevap verdi.

        Şüpheliler arasında bulunan N.B'nin Tolga Benderlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

        Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda dün gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürüldüğünü belirlemişti.

        Soruşturma başlatan polis ekipleri, Karabük girişinde 2 aracı durdurarak zanlıları gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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