Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda S.H'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.