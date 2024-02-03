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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 00:53 Güncelleme: 03.02.2024 - 01:08
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda S.H'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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