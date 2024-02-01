Kastamonu'da 22 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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