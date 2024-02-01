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        Kastamonu'da 22 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:08
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        Kastamonu'da 22 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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