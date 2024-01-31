Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da toprak kayması nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 23:11 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da toprak kayması nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı.

        İlçeyi Öveçler, Derebucağı, Menük köylerine bağlayan grup yolu, bugün toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kaymakam Tuncay Karataş koordinesinde özel idare ekiplerince yolda çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, kapanan yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Bir yüksek fon vaadi daha
        Bir yüksek fon vaadi daha
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları
        Kastamonu'da DEAŞ üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da DEAŞ üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Uzmanından "tabletten çocuk bakıcısı olmaz" uyarısı
        Uzmanından "tabletten çocuk bakıcısı olmaz" uyarısı
        Kastamonu'da 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verild...
        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verild...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı