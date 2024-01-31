Kastamonu'da toprak kayması nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı.

İlçeyi Öveçler, Derebucağı, Menük köylerine bağlayan grup yolu, bugün toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kaymakam Tuncay Karataş koordinesinde özel idare ekiplerince yolda çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kapanan yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

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