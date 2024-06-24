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        Kastamonu'da iş yerini kurşunladığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:09
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        Kastamonu'da iş yerini kurşunladığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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