Kastamonu'da 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları yapıldı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca Uzun Yazı mevkisinde düzenlenen organizasyonda 10 kategoride atlar yarıştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, jokeyler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, gazetecilere, Kastamonu'da 33 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Özel bir günde bu yarışların yapıldığını dile getiren Genç, "Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yarışlarımızı yapıyoruz. Biz de geleneksel hale gelen bu yarışları federasyonumuz adına devam ettirmeye çalışıyoruz. Yarışlar için belediyemiz ve diğer kurumlar büyük katkı sağladı. Başta belediye başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.