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        Cide'de su baskınlarına karşı kanal temizliği yapılıyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Devlet su işleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dere taşkını ve su baskınlarına karşı su kanalında temizlik yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:57
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        Cide'de su baskınlarına karşı kanal temizliği yapılıyor
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Devlet su işleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dere taşkını ve su baskınlarına karşı su kanalında temizlik yapılıyor.

        Pazar Yeri mevkisinde başlayan çalışma, Kasaba Mahallesi'ne kadar sürecek.

        Çalışmanın tamamlanmasının ardından Irmak Mahallesi'ndeki kanalın temizliği yapılacak.

        Çöp, çamur, ot birikintileri ve kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla yürütülen temizliğin her yıl düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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