Cide'de su baskınlarına karşı kanal temizliği yapılıyor

Çöp, çamur, ot birikintileri ve kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla yürütülen temizliğin her yıl düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Devlet su işleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dere taşkını ve su baskınlarına karşı su kanalında temizlik yapılıyor.

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