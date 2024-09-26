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        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:31
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        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

        Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.

        Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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