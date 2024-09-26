Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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