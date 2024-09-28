Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da yurt açılış töreninde konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim ilmimiz, ürettiğimiz şeyler insanlığı yaşatmak içindir, insanlığı öldürmek için değil. Batı ile Doğu'nun farkı budur. İslam'ın farkı budur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da yurt açılış töreninde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim ilmimiz, ürettiğimiz şeyler insanlığı yaşatmak içindir, insanlığı öldürmek için değil. Batı ile Doğu'nun farkı budur. İslam'ın farkı budur." dedi.

        Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, hocalar ve idareciler olarak öğrencileri en iyi şekilde yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.

        Türkiye'de 9 milyon üniversite öğrencisi bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, "20 milyona yakın da üniversite öncesinde okuyan öğrencimiz var. O zaman gençlerimizi, öğrencilerimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Nicelik önemli ama nitelik de önemli. Gençlerini, öğrencilerini Rabb'lerini bilen, kitabını tanıyan, onun ilkelerine göre yaşayan, milletine aşık, ezanına, bayrağına aşık gençler olarak yetiştirmemiz lazım. 1 milyona yakın öğrenci Kredi Yurtlar Kurumunda kalıyor. Diyanet Vakfı yurtları olarak 52 yurdumuzda öğrencimiz var. Diyoruz ki ikinci bir üniversite olarak yurtlarımızı değerlendirelim." diye konuştu.

        Batının karanlık çağının İslam medeniyetinin ilmi ile aydınlandığını vurgulayan Erbaş, "Bizim getirdiğimiz, bıraktığımız yerden Batılılar almışlar, götürmüşler. Tıpta öyle, kimyada öyle, matematikte öyle. Bugün algoritma olmasa internet çöker. Matematiğin en büyük kurucuları Müslüman alimlerdir. Bizim medeniyetimiz, ilim medeniyetidir, bilim medeniyetidir. İstiyoruz ki üniversitelerimizin fen bilimleri fakültelerinde öğrencilerimiz laboratuvarlardan çıkmasın, ilmi konularda keşifler yapsın, buluşlar yapsın, ilaçlar yapsın, patentler alsınlar." ifadelerini kullandı.

        İnsanlık için üretmek gerektiğinin altını çizen Erbaş, şöyle konuştu:

        "Bizim ilmimiz, ürettiğimiz şeyler insanlığı yaşatmak içindir, insanlığı öldürmek için değil. Batı ile Doğu'nun farkı budur. İslam'ın farkı budur. İslam medeniyetindeki bilginin amacı, insanlığı huzura kavuşturmak, daha iyi yaşatmaktır. Yukarıdan bombalarla masum insanları, bebekleri, kadınları katledenler de bilgi ile bunu yapıyor. İnsanları öldürmek için kullanılan bilgi, zararlı bilgidir. Batı'nın içinde bu kötülük var. İkinci Dünya Savaşı'nda en az 60 milyon, bazı kaynaklar 80 milyona çıkarıyor, bu kadar masum insanı kim öldürdü? Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon insanı kim öldürdü? 1992-1995 yıllarında Avrupa'nın ortasında Bosna'da 250 bin Müslümanı kim öldürdü? Bugün Gazze'de, bir sene olmadan 40 binin üzerindeki masumu kim öldürüyor? Zalimler, işgalciler, Batılıların desteği ile. Müslümanlarda birlik ve beraberlik olmayınca zalimlerin cesareti artıyor. Ey Müslümanlar, artık bir araya gelin, güçlerinizi birleştirin. Bizler dağınık olduğumuz sürece zalimlerin cesareti artacak, öldürmeye devam edecekler. Bugün belki rahat olabilirsiniz. Bu acı unutmayın sizi de bulur, bizi de bulur. İşte zulme, zalimlere karşı olan, mazlumların yanında olan nesil yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu cihana ilan ediyoruz."

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yurdun Kastamonu'ya kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Burada yetişen kızlarımız vatana, millete, insanlığa faydalı bireyler olarak kalmayıp ileride anneler olarak güzel çocuklar yetiştireceklerdir." dedi.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, 22 yıllık iktidarlarında kız çocuklarının okullaşması, her alanda mevcudiyetlerinin artması için yoğun emek verdiklerini kaydetti.

        Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'de 29 şehirde 52 yurtları bulunduğuna işaret ederek, "Bunların 36'sı kız, 16'sı erkek yurdu. Kızlarımıza pozitif ayrımcılık yapan bir kuruluş olarak, onları çok ehemmiyetli görerek, Başkanımızın talimatıyla bu konuya çok önem gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

        Konuşmalar ve dua edilmesinin ardından 504 öğrenci kapasiteli kız yurdunun açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çukura düşen ayı kurtarıldı
        Kastamonu'da çukura düşen ayı kurtarıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da Kur'an kursu temel atma törenind...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da Kur'an kursu temel atma törenind...
        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da AB fonlarıyla alınan 35 temizlik aracı hizmete girdi
        Kastamonu'da AB fonlarıyla alınan 35 temizlik aracı hizmete girdi
        İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden tanışma programı
        İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden tanışma programı