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        Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 23:26 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:26
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        Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

        Hanözü köyü mevkisinde ağaç kesimi yapan Refik Ayan'ın üzerine ağaç devrildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ayan'ın cenazesi, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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