Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Hanözü köyü mevkisinde ağaç kesimi yapan Refik Ayan'ın üzerine ağaç devrildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayan'ın cenazesi, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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