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        Kastamonu'da bir firmayı zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

        Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, bir firmayı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:43 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:04
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        Kastamonu'da bir firmayı zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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        Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, bir firmayı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Firmayı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, İ.Ö. ve M.U. tutuklandı, 2 kişi savcılık ifadesinin ardından, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmayı 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları gerekçesiyle "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma", "belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından Kastamonu ile İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de firmanın eski yöneticileri ve iş yaptığı bazı firmalara yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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