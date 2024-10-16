Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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