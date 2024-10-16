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        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı

        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:41
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        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Ankara'dan Kastamonu yönüne gelen Tuncay K. idaresindeki 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsü, Kazıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında çarpıştı.

        Kazada devrilen minibüsteki 12 ilkokul öğrencisi ile sürücü yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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