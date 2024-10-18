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        Kastamonu Valisi Dallı kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, devam eden kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:21
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        Kastamonu Valisi Dallı kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, devam eden kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

        Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin önceki yıllara göre bu yıl beyaz örtüyle erken buluştuğunu belirtti.

        Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğuna işaret eden Dallı, "Meteorolojik verilere göre, kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yine bölgemiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün zirai don ve gizli buzlanma uyarıları var. Ekiplerimiz, karla mücadele başta olmak üzere ilgili tüm hususlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kıymetli hemşehrilerimizin de uyarıları dikkate alarak tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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