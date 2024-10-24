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        Kastamonu'da eski kampüs "Eğitim ve Kültür Kampüsüne" dönüştürülüyor

        Kastamonu Üniversitesinin eski Eğitim Fakültesi kampüsü kültürel ve sanatsal etkinliklerinin yapılabileceği "Eğitim ve Kültür Kampüsü"ne dönüştürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:28
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        Kastamonu'da eski kampüs "Eğitim ve Kültür Kampüsüne" dönüştürülüyor
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        Kastamonu Üniversitesinin eski Eğitim Fakültesi kampüsü kültürel ve sanatsal etkinliklerinin yapılabileceği "Eğitim ve Kültür Kampüsü"ne dönüştürülecek.

        Deprem güvenliği açısından riskli olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski Eğitim Fakültesi yerleşkesindeki binalarının yerine mevcut tarihi ağaçlar ve peyzaj bütünlüğü korunarak merkezi derslik binası, Turizm Fakültesi için uygulama oteli ile şehirdeki kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bir kongre ve kültür merkezi inşa edilmesi planlanıyor.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, depreme dayanıksız binaların yıkımının ardından Eğitim Fakültesinin buradan taşındığını hatırlattı.

        Kent merkezindeki alanı farklı bir proje ile değerlendirmek için yola çıktıklarını dile getiren Topal, "Taşınma sürecinin devamında başlatılan yeni projelendirme aşamasında, aynı zamanda bir eğitim, kültür ve turizm şehri olan Kastamonu'nun bu özellikleri dikkate alındı ve bu alanın Eğitim ve Kültür Kampüsü olarak hizmet vermesi planlandı. Proje kapsamında, yıkılan binaların yerine mevcut tarihi ağaçlar ve peyzaj bütünlüğü korunarak merkezi derslik binası, Turizm Fakültesi için uygulama oteli ile şehirdeki kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bir kongre ve kültür merkezi inşa edilmesi planlanıyor." dedi.

        İlk aşamada merkezi derslik binası olarak projelendirilen 6 bin 500 metrekarelik binanın Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınarak bütçe tahsis edildiğini aktaran Topal, "Yatırım programına alınan derslik binası için mimari proje tamamlandı. İhale öncesi süreç son aşamaya geldi. diye konuştu.

        Rektör Topal, projenin hayata geçirilmesine destek olanlara teşekkür ederek, "Kastamonu'nun önemli bir eksikliğini giderecek ve ilimize değer katacak bu projenin, kamuoyumuz tarafından desteklenip sahiplenildiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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