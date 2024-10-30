Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Narkotik ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen 2 şüphelinin üst ve araç aramasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.