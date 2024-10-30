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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:33
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Tosya ilçesinde F.K'nin üstünde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Devrekani ilçesinde ise Ö.K'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada sentetik ecza hapıyla ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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