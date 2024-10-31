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        Kastamonu'da orman aracı ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 20:33 Güncelleme: 31.10.2024 - 20:55
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        Kastamonu'da orman aracı ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Devrekani Orman İşletme Müdürlüğüne ait H.A. idaresindeki 37 ABE 623 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Sazyaka Mahallesi’nde M.İ'nin kullandığı 37 PF 296 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, menfez çukuruna düştü.

        Kazada kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan orman muhafaza memurları M.A. ve M.A.B. ile otomobildeki G.G, H.T. ve H.D. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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