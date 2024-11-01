Tosya'da şehit İsmail Dalıkırık kabri başında anıldı

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı ve Tosya Kaymakam Vekili Aydın Ergün, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1980 yılında iç güvenlik operasyonu icrası sırasında şehit olan Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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