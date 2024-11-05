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        Vali Dallı "Aile Akademisi" programına katıldı

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile Akademisi" programının 17. oturumunun açılışı, Vali Meftun Dallı'nın katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:27
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        Vali Dallı "Aile Akademisi" programına katıldı
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        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile Akademisi" programının 17. oturumunun açılışı, Vali Meftun Dallı'nın katılımıyla yapıldı.

        Dallı, Öğretmenevinde, "Çocuklarda özdisiplin" konusuyla gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, güçlü aile, güvenli gelecek için ailelere büyük görev düştüğüne dikkati çekti.

        Eğitimin anne karnından başlayıp mezara kadar devam eden bir süreç olduğuna işaret eden Dallı, "Dünyada aileden daha önemli başka konu var mı? Ailenin en büyük rolü, kültür aktarımıdır. Eğitim anne karnında başlayan, mezara kadar devam eden bir süreç." ifadesini kullandı.

        Dallı, ailelere çocuklarıyla daha sık zaman geçirmelerini tavsiye ederek, şunları kaydetti:

        "Bugün sanal dünya diye tabir ettiğimiz platform, dünyayı yönlendiren bir güç. İnternetin çıkışıyla bu başladı, şimdi ise sosyal medya ile aldı başını gitti. Olabildiğince çocuklarımızı gerçek dünyada tutmaya çalışalım. Arkadaşlarıyla oyun oynamalarına fırsat verelim, teşvik edelim. Elinden tutup Kastamonu'nun çok güzel yerleri var, tarihi mekanları var oraları gezdirelim. Onlara vakit ayıralım. Aileler olarak okul öncesinden başlayarak dikkat etmemiz ve öncelik vermemiz gereken bir konu. Aile Akademisi Projesi de bu noktada 'Güçlü aile ve güvenliği gelecek' için büyük önem taşıyor. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere akademinin ve diğer pek çok programın düzenlenmesinde katkısı ve çabası olan herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

        Kastamonu'da Aile Akademisi kapsamında 24 Ekim-17 Aralık tarihlerinde tüm eğitim kademelerinde rehber öğretmenler tarafından dört ayrı merkezde 55 ayrı oturumda bilgilendirme yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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